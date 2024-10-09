Москва, 9 октября, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании актёра Дмитрия Харатьяна и телеведущего Гарика Сукачёва ООО «Диафильм». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

Евгения Новоженина/РИА Новости Гарик Сукачёв и Дмитрий Харатьян

В материале говорится, что их общая компания по кинопроизводству, основанная в 2019 году, может быть в скором времени ликвидирована.

Отмечается, что Харатьян и Сукачёв владеют 40% фирмы. Остальные 20% принадлежат соосновательнице компании и финансовому директору Анастасии Жидковой.

По данным SHOT, уже в 2022 году налоговая задолженность фирмы составила 461 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщили о блокировке счетов компании по производству домашних солений, принадлежащей певице Аните Цой. Причиной блокировки стало непредоставление налоговой декларации в должный срок.

В июле ФНС заблокировала счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы). Причиной стала налоговая задолженность в размере 263 тыс. рублей. После её погашения счета Чистяковой-Ионовой были разблокированы.