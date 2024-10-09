Москва, 9 октября, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Около половины российских граждан — участников корпоративных пенсионных программ по месту работы хотели бы получать пенсию, превышающую 50 тыс. рублей. Таковы результаты исследования «СберНПФ» и сервиса «Работа. ру».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

На пенсию выше 50 тыс. рублей рассчитывают 45% респондентов. Выплаты в размере 40–50 тыс. рублей удовлетворили бы 23% респондентов, а выплаты в 30–40 тыс. рублей — 17% участников исследования. Только 4% согласны получать 20 тыс. рублей.

О том, что в компании предусмотрена корпоративная пенсия, сообщили 8% респондентов. Для 70% россиян такая опция недоступна. Доля подключившихся к программе среди тех, у кого есть такая возможность, составляет 48%. Ещё 33% не хотят в ней участвовать, говорится в материале РБК.

Те, кому доступна корпоративная пенсия, работают в финансовой сфере (24%), сфере транспорта и логистики (18%), образования и науки (13%), строительства (10%), IT и телекома (7%).

Генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий отметил, что в текущем году доля россиян, рассчитывающих на корпоративную пенсию выше 30 тыс. рублей, выросла на 23% по сравнению с 2023 годом. Работодатели, по его словам, откликаются на этот запрос.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году средняя пенсия по старости увеличится в России до 24,1 тыс. рублей. Это на 7,5% больше, чем в текущем году.