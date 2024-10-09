Москва, 9 октября, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Священник Станислав Дементеев и другие фигуранты дела об убийствах, похищениях и вымогательстве в Белгородской области в 1997–2017 годах, связаны с криминальным миром, считает следствие. Об этом говорится в официальных судебных документах.

Petrov Sergey/Global Look Press

Дементеев вместе с военнослужащим Игорем Селютиным и предпринимателем Степаном Морозовым фигурируют в уголовном деле, возбуждённом в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека. Позже дело передали в Главное следственное управление СК. Его объединили с другими делами об убийствах, похищениях и исчезновениях людей, а также вымогательствах.

В СК полагают, что все трое обладают «обширными преступными связями в криминальной среде», а потому могут скрыться от правосудия, а также скоординировать свои действия для создания ложных доказательств невиновности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы суда.

В документах также указано, что священнику Губкинской епархии Белгородской метрополии РПЦ Дементееву инкриминируют убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ).

Ранее агентство информировало, что на причастность Дементеева, Селютина и Морозова к преступлениям указали потерпевший и свидетели. По делу есть и иные доказательства, в том числе заключения экспертов. Следствие продолжается.