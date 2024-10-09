Единственный выживший в Непале альпинист раскрыл подробности трагедии
Единственный выживший в Непале альпинист считает, что на склоне произошёл срыв
Катманду, 9 октября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Россиянин Валерий Шамало, который остался в живых из всех, кто совершал восхождение на гору Дхаулагири в Непале, полагает, что причиной трагедии стал обвал на склоне. По его мнению, ночью восхождение на гору было небезопасным. Своё мнение альпинист высказал «Газете.Ru».
Шамало понимал, что до вершины группа доберётся только ночью. В тёмное время суток на горе было не так, как днём, когда светило солнце, было тепло и безветренно.
«Ночью всё совершенно по-другому: возникает откуда-то порывистый сильный ветер, несёт пургу», — пояснил выживший, уточнив, что всем предлагал вернуться.
По мнению Валерия Шамало, группа погибла из-за срыва на склоне со слабой возможностью задержаться, усталости и тяжёлых условий. Альпинисты были связаны все одной веревкой, и по его предположению, сорвался кто-то один, остальные не смогли его задержать из-за того, что снег недостаточно плотный снаружи.
Он добавил, что члены группы много тренировались, готовились к этому восхождению.
Как сообщало ИА Регнум, рано утром 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой покинули высотный лагерь и отправились на штурм вершины Дхаулагири. После этого связь с ними пропала.
8 октября пятеро альпинистов, которые пропали без вести во время восхождения на пик Дхаулагири, были найдены мёртвыми. Тела обнаружили на высоте 7100 метров во время облёта на вертолёте. Предположительно, альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.
Фотографию с места несчастного случая с сорвавшимися при восхождении на гору Дхаулагири в Непале россиянами опубликовала в Сети Федерация альпинизма Ленинградской области.
На сделанном с вертолёта снимке от 8 октября виден лежащий рюкзак, неподалёку, предположительно, тела погибших альпинистов.
Изображение свидетельствует о том, что альпинисты «были связаны между собой страховочной верёвкой и летели по склону вместе».
Коллеги отмечают, что альпинисты были опытными спортсменами. За плечами каждого из них — более 200 восхождений, включая подъём на высоту свыше 7000 метров.