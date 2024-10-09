Катманду, 9 октября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Россиянин Валерий Шамало, который остался в живых из всех, кто совершал восхождение на гору Дхаулагири в Непале, полагает, что причиной трагедии стал обвал на склоне. По его мнению, ночью восхождение на гору было небезопасным. Своё мнение альпинист высказал «Газете.Ru».

Альпинисты

Шамало понимал, что до вершины группа доберётся только ночью. В тёмное время суток на горе было не так, как днём, когда светило солнце, было тепло и безветренно.

«Ночью всё совершенно по-другому: возникает откуда-то порывистый сильный ветер, несёт пургу», — пояснил выживший, уточнив, что всем предлагал вернуться.

По мнению Валерия Шамало, группа погибла из-за срыва на склоне со слабой возможностью задержаться, усталости и тяжёлых условий. Альпинисты были связаны все одной веревкой, и по его предположению, сорвался кто-то один, остальные не смогли его задержать из-за того, что снег недостаточно плотный снаружи.

Он добавил, что члены группы много тренировались, готовились к этому восхождению.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой покинули высотный лагерь и отправились на штурм вершины Дхаулагири. После этого связь с ними пропала.

8 октября пятеро альпинистов, которые пропали без вести во время восхождения на пик Дхаулагири, были найдены мёртвыми. Тела обнаружили на высоте 7100 метров во время облёта на вертолёте. Предположительно, альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.

Фотографию с места несчастного случая с сорвавшимися при восхождении на гору Дхаулагири в Непале россиянами опубликовала в Сети Федерация альпинизма Ленинградской области.

На сделанном с вертолёта снимке от 8 октября виден лежащий рюкзак, неподалёку, предположительно, тела погибших альпинистов.

Изображение свидетельствует о том, что альпинисты «были связаны между собой страховочной верёвкой и летели по склону вместе».

Коллеги отмечают, что альпинисты были опытными спортсменами. За плечами каждого из них — более 200 восхождений, включая подъём на высоту свыше 7000 метров.