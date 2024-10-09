Киев, 9 октября, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Согласно информации, размещённой на сайте Европейской комиссии, на Украине обнаружен африканский вирус Марбург, который считается смертельным. Вирус был завезён военным ВСУ, который проходил обучение в Польше. Наёмника, носителя тропического вируса, экстренно госпитализировали в инфекционную больницу. Подробности 8 октября написал Telegram-канал Mash.

Frank Rumpenhorst/Global Look Press

Заражённый военный находился в военном госпитале в Щецине, расположенном на границе с Германией. Ранее в Гамбурге, который находится в четырёх часах езды от Щецина, были зафиксированы первые случаи заражения вирусом среди студентов-медиков, которые контактировали с африканцами.

У молодых врачей шла кровь из глаз, их мучила диарея. В связи с этим были временно закрыты несколько железнодорожных станций во Франкфурте и Гамбурге.

Немецкие специалисты сообщили, что вирус Марбург вызывает генерализованное поражение кровеносных сосудов, развитие тяжёлого геморрагического синдрома, поражение печени, пищеварительной системы и центральной нервной системы. В результате пациенты часто умирают. Вирусное заболевание протекает с тяжёлыми головными и мышечными болями, лихорадкой, рвотой с кровотечением. На данный момент специального противовирусного лечения не существует.

У военнослужащего, который был обнаружен на Украине, были выявлены эти же симптомы. Несколько его сослуживцев также были помещены на карантин.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе эпидемии малоизученного тропического вируса Марбург, вспышку которого зафиксировали в Руанде. Случаи заражения подтвердились в семи из 30 регионов этой африканской республики.

Российская вакцина от лихорадки Марбург (Marburg virus disease, MVD), разработанная центром «Вектор» Роспотребнадзора, успешно прошла доклинические исследования.

В Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию со вспышкой вируса лихорадки Марбург в Руанде, который считается неизлечимым. В ведомстве подчеркнули, что для исключения возможных эпидемиологических рисков проводится непрерывный мониторинг.