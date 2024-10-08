Катманду, 9 октября, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Фотографию с места несчастного случая с сорвавшимися при восхождении на гору Дхаулагири в Непале россиянами опубликовала в Сети Федерация альпинизма Ленинградской области.

Федерация альпинизма Ленинградской области Несчастный случай в горах Непала

На сделанном с вертолёта снимке от 8 октября виден лежащий рюкзак, неподалёку, предположительно, тела погибших альпинистов.

По словам представителя федерации, изображение свидетельствует о том, что альпинисты «были связаны между собой страховочной верёвкой и летели по склону вместе».

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой покинули высотный лагерь и отправились на штурм вершины Дхаулагири. После этого связь с ними пропала, рассказал организатор экспедиции.

8 октября пятеро российских альпинистов, которые пропали без вести во время восхождения на пик Дхаулагири, были найдены мёртвыми. Вероятной причиной их гибели стал «срыв связки», в результате которого вся группа упала с большой высоты. Тела обнаружили на высоте 7100 метров во время облёта на вертолёте. Предположительно, альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.

В Федерации альпинизма Ленинградской области отметили, что альпинисты были опытными спортсменами. За плечами каждого из них — более 200 восхождений, включая подъём на высоту свыше 7000 метров.