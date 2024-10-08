Киров, 9 октября, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Чемпионка России по ледолазанию Алёна Власова умерла 5 октября, ей было 35 лет. Об этом сообщили на сайте Федерации альпинизма России.

Федерация альпинизма Алёна Власова

Коллеги написали, что спортсменка «скоропостижно скончалась». Остался муж и дочь-школьница.

«В рассвете сил ушла из жизни Алёна Власова — действующая чемпионка России по ледолазанию. Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе.

По информации альпинистов, в начале июня на даче Алёну укусил энцефалитный клещ. К концу месяца пошли осложнения (менингиальный энцефалит), реанимация, она впала в кому. Молодая женщина три месяца находилась на ИВЛ. Ситуация осложнилась пневмонией, лёгкие были поражены на 70%.

5 октября сердце спортсменки остановилось.

Алёна Власова была мастером спорта, обладательницей национального кубка, а также многократным призёром в дисциплине «ледолазание — скорость».

Похороны состоятся 9 октября на Новомакарьевском кладбище в Кирове.