Москва, 8 октября, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Сооснователь Telegram Павел Дуров объявил о грядущих изменениях в мессенджере. О новых функциях он сообщил 8 октября на своей странице платформы.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«Обновления включают в себя пять улучшений в подарках, три — в хештегах, возможность добавлять мультимедийные материалы к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения», — уточнил Дуров в Telegram-канале.

По его словам, команда мессенджера проделала такую работу за один день.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Дуров заявил о появлении в Telegram функции «подарков», покупка которых доступна за внутреннюю валюту — «звёзды». «Подарки» будут выглядеть как анимированные изображения, к ним можно добавить текстовое сообщение. Просмотр «подарков» доступен в одноимённом разделе в профиле пользователя.