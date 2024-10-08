Брюссель, 8 октября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Возможность вступления Украины в Североатлантический альянс не стал комментировать Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом 8 октября его спросили журналисты во время пресс-конференции в Брюсселе.

ИА Регнум Марк Рютте, НАТО

«Я не хочу спекулировать на эту тему», — уклонился от ответа Рютте.

Он напомнил об июльском саммите в Вашингтоне, когда члены альянса приняли решение о необратимости пути Украины в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, вступление Украины в НАТО — геополитический проект, который навязали своим союзникам Соединённые Штаты, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. При этом многие европейцы высказывали опасения, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу не только разрушит остатки архитектуры европейской безопасности, но и похоронит под её обломками саму организацию, отметил дипломат.

Украинские власти обсуждают возможность сдачи части территорий России в обмен на приём в НАТО, написала 7 октября британская газета The Financial Times. По данным авторов статьи, переговоры ведутся за закрытыми дверями. Сделка предполагает, что Россия сохранит контроль над примерно пятой частью территории Украины. Киевский режим считает, что не сможет вернуть территории, оказавшиеся под контролем Москвы, из-за нехватки личного состава, огневой мощи и западной поддержки, указали в издании.

Марк Рютте 1 октября стал 14-м по счёту генсеком альянса, сменив на этом посту Йенса Столтенберга, который находился на должности генсека НАТО рекордные 10 лет — с 2014 года. Рютте заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в блоке. По словам нового генсека альянса, увеличение помощи Украине и приближение её к альянсу являются для него одним из приоритетов.

Президент России Владимир Путин в июне уточнял, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинской стороны об отказе от намерений вступить в НАТО. Российский лидер добавил, что Киев для этого должен вывести свои войска из новых регионов РФ, а также признать их и новые территориальные реалии.