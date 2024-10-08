Москва, 8 октября, 2024, 21:15 — ИА Регнум. В московском аэропорту Внуково ввели план «Ковёр», передаёт РЕН ТВ со ссылкой на осведомлённый источник.

РИА Новости/Алексей Майшев

Аэропорт закрыт на прилёт и вылет, борты перенаправлены в Шереметьево, отмечалось в сообщении.

В аэропорту вводили временные ограничения на приём и выпуск самолетов, сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщила позднее пресс-служба аэропорта.

Как передано ИА Регнум, 2 октября вводились временные ограничения на вылет и прилёт в аэропортах Казани и Нижнекамска. Меры вводились для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Борты были направлены на запасные аэродромы.

Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, являющейся безусловным приоритетом, отмечалось в сообщениях профильных служб. На следующий день, 3 октября, ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска были сняты.