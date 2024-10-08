Москва, 8 октября, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Заблокированный в России по требованию Роскомнадзора мессенджер Discord стал удобной площадкой для преступников, заявил ИА Регнум член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Вместо пространства для безобидных разговоров об играх, Discord превратился в удобную площадку для преступников. В первую очередь благодаря анонимности — никто не требует от новых пользователей подтверждения какой-либо информации о себе. А как мы знаем, анонимность всегда идет рука об руку с преступностью», — заявил депутат.

Присутствие на платформе огромного количества детей вызывает огромный интерес у злоумышленников. Среди которых могут быть и вербовщики «закладчиков» наркотиков, и представители украинских спецслужб, которые часто склоняют детей к совершению противоправных действий, считает Немкин.

«И это очень серьезная угроза, если учитывать тот факт, что сегодня украинские спецслужбы активно атакую наших детей в соцсетях, чтобы завербовать их и заставить совершать противоправные действия. Только недавно были задержаны девять подростков, готовивших нападения под влиянием украинских кураторов через Discord. Также задержали 39 радикалов в возрасте от 14 до 35 лет, которые через эту платформу склоняли по указанию Киева подростков к насилию в отношении представителей государственных органов, одноклассников и учителей», — рассказал депутат.

Он напомнил, что совсем недавно Роскомнадзор требовал от администрации платформы удалить 947 противоправных материалов.

«В том числе детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), пронаркотический контент — практически весь спектр запрещённой в России информации», — отметил Немкин.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков напомнил о резонансном случае использования платформы террористами.

«Известный случай, когда ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) общались и обсуждали свои внутренние дела через Discord. Также через Discord различные деструктивные организации проводят вербовку в свои ряды», — сказал ИА Регнум Зыков.

Эксперт обратил внимание, что сервис по-прежнему отказывается удалять огромное количество запрещённого контента, который противоречит правилам самой платформы.