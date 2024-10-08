Катманду, 8 октября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Опубликована фотография с места несчастного случая с россиянами, сорвавшимися при восхождении на гору Дхаулагири в Непале.

Федерация альпинизма Ленинградской области

Фото было предоставлено Федерацией альпинизма Ленинградской области и опубликовано «РИА Новости».

Снимок был сделан 8 октября с вертолёта, рассказал представитель федерации. На кадре видны тела и один из рюкзаков.

«Всё вместе это показывает, что (альпинисты. — Прим. ред.) были связаны между собой страховочной верёвкой и летели по склону вместе», — сказал собеседник журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября на горе Дхаулагири в Непале нашли погибшими пятерых российских альпинистов, которые два дня назад отправились на вершину и пропали. Группа под руководством Александра Душейко утром 6 октября вышла из лагеря, а через несколько часов перестала выходить на связь. Предположительно, находившиеся в связке альпинисты сорвались с высоты 7600 метров и разбились насмерть.

Коллеги погибших альпинистов открыли сбор денег на эвакуацию тел. Вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышёв отметил, что забрать тела нужно как можно скорее, иначе их может накрыть лавина.

Ещё один участник экспедиции — Валерий Шамало из-за плохого самочувствия самостоятельно спустился в лагерь на высоте 6100 метров. Его забрали на вертолёте и доставили в госпиталь в Катманду.