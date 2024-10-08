Москва, 8 октября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал прислушаться к словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что ракетный удар по Брюсселю может вразумить политику Европы по отношению к конфликту на Украине.

EPA/JEON HEON-KYUN/ТАСС Роберт Фицо

По словам министра, Фицо является умным, порядочным человеком и честным политиком, которых в Европе мало.

«Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — сказал Лавров в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным.

Как передавало ИА Регнум, ранее Фицо прокомментировал высказывание некоторых членов Европарламента об ударах по России ракетами разной дальности. По его мнению, ЕП неплохо было бы образумить с помощью удара ракетой «по какому-нибудь фонтану» в Брюсселе.

Глава правительства Словакии подчеркнул роль Советского Союза в победе над фашизмом во Второй мировой войне. Он добавил, что в Европе вместо попыток прекратить военные действия продолжаются призывы к продолжению конфликта на Украине.

Разговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь территории России являются игрой с огнём и могут иметь серьёзные последствия, заявил 7 октября Сергей Лавров. Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что РФ будет принимать соответствующие решения, исходя из понимания угроз, которые создаёт Запад.