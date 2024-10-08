Москва, 8 октября, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать формат СНГ+, который позволит расширить региональные связи Содружества. С этим предложением он выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Москве 8 октября.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Авторитет СНГ на мировой арене растёт. В прошлом году были учреждены статусы наблюдателя и партнера СНГ, что продемонстрировало открытость и зрелость нашей организации. В продолжение этой институциональной работы предлагаю рассмотреть вопрос учреждения формата «СНГ+», — сказал он.

По словам казахстанского лидера, СНГ уже показало свою эффективность как региональная организация, он отметил её весомый вклад в процессы глобального сотрудничества и развития. Токаев также уточнил, что плодотворная работа интеграционного объединения обусловлена в том числе его связями с другими региональными структурами и, конечно же, с Организацией Объединённых Наций (ООН).

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на этом заседании заявил, что авторитет СНГ как регионального объединения укрепляется. Путин подчеркнул, что страны — участницы СНГ успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качества жизни своих граждан.

Открывая заседание совета лидеров СНГ в узком формате, Путин заявил, что участники саммита уделят большое внимание экономике и теме расширения торгово-инвестиционного сотрудничества. У стран СНГ есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре, отметил глава российского государства.

В своём выступлении Путин также заявил, что ключевым направлением совместной работы стран СНГ является борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Глава государства добавил, что данной работе способствует налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых ведомств стран — участниц содружества.