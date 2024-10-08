Ростов-на-Дону, 8 октября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. «Роснефть» открыла первый в Ростове-на-Дону многофункциональный автозаправочный комплекс. На станции можно заправить автомобиль не только традиционным топливом, но и компримированным природным газом (КПГ) — экологичным и экономичным видом топлива.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Ростове-на-Дону открыли АЗС с заправкой компримированным природным газом

В открытии комплекса участвовали министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT и чемпион России по кольцевым гонкам Иван Чубаров, а также деловые партнёры «Роснефти» и автомобилисты.

Гости получили возможность взять автограф у Ивана Чубарова, сфотографироваться в настоящем гоночном автомобиле и выиграть призы от LADA Sport ROSNEFT в ходе увлекательной викторины. Также в кафе «Зерно» прошла дегустация фирменных хот-догов, выпечки и ароматного кофе.

Комплекс расположен рядом с динамично развивающимся жилым микрорайоном, чьи жители теперь могут воспользоваться новым объектом инфраструктуры. Помещение поделено на функциональные зоны, что повышает скорость и удобство обслуживания клиентов, а цифровые сервисы позволяют дистанционно заправить автомобиль и совершить оплату различными способами.

Развитие газозаправочной инфраструктуры — один из приоритетов розничного бизнеса «Роснефти». Работа ведется в соответствии с поручением президента РФ о необходимости расширения использования природного газа в качестве моторного топлива. Использование газа в качестве топлива позволяет автомобилистам снижать воздействие транспорта на окружающую среду, существенно оптимизировать расходы на топливо и повысить эффективность эксплуатации транспортных средств.