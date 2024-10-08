Москва, 8 октября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Отношения лидеров стран — участниц СНГ испытаны годами, в них есть доверие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Григорий Сысоев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По словам Пескова, между лидерами стран СНГ сохраняется личное доверие.

«Отношения, которые испытаны годами, испытаны достаточно сложным таким окружением, сложными процессами, которые в мировой политике, мировой экономике происходят», — сказал Песков телеканалу «Звезда».

Представитель Кремля добавил, что в настоящее время происходят глубокие изменения в мировой экономике. Вместе с этим потенциал сложения усилий в СНГ сказывается позитивно.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета глав стран — участниц СНГ в Москве заявил, что авторитет Содружества Независимых Государств (СНГ) как регионального интеграционного объединения укрепляется.

У стран СНГ есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре, отметил также глава российского государства.

В своём выступлении Путин также заявил, что ключевым направлением совместной работы стран СНГ является борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Глава государства добавил, что данной работе способствует налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых ведомств стран — участниц содружества.