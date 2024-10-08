Москва, 8 октября, 2024, 19:05 — ИА Регнум. В сентябре 2024 года средний размер ипотечного кредита в России достиг 4,81 млн рублей, что является самым высоким показателем с 2013 года, сообщили 8 октября «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства Frank RG.

Иван Шилов ИА REGNUM

За месяц, в сравнении с августом 2024 года, показатель увеличился на 4%, а за год, в сравнении с сентябрём 2023 года — на 16%, сказано в публикации.

При этом число выданных кредитов на жильё остаётся низким, что связано с завершением программы массовой льготной ипотеки и высокими ставками, отметили эксперты. За год объём выдачи снизился почти втрое, на 62%.

Средний объём ипотечного кредита растёт из-за общего подорожания жилья, в некоторых регионах страны с 2013 года оно подорожало втрое, указали в свою очередь аналитики ВТБ. На рост также оказало влияние введение обязательного субсидирования процентной ставки для выдачи ипотеки, добавили они.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября Центробанк сообщил, что объём выдачи ипотеки в России по итогам II квартала в сравнении с предыдущим кварталом вырос на 71%, до 1,8 трлн рублей. Специалисты объяснили это тем, что с 1 июля в стране ожидается существенное сокращение государственной поддержки в указанном сегменте.

Президент Владимир Путин 5 сентября заявил, что повышение ключевой ставки, а также отмену льготной ипотеки необходимо осуществлять для охлаждения перегретой экономики. Это будет способствовать стабильной работе Минфина по сбалансированности бюджета, отметил глава государства. При этом президент поручил сохранить ставку 2% для дальневосточной и арктической ипотеки.