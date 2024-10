Москва, 8 октября, 2024, 18:44 — ИА Регнум. За 2024 год три западные страны отказались от сотрудничества с Россией в правовой сфере из-за политических мотивов — речь идёт про Канаду, Швейцарию и Латвию, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ 8 октября.

«Компетентными органами иностранных государств отказано в исполнении 27 запросов о правовой помощи. Иностранными государствами отказано в удовлетворении 67 запросов о выдаче», — отмечено в заявлении.

В тексте указано, что Латвия и Швейцария дали по три отказа на запросы российской стороны в сфере правовой помощи, а Канада один — всё по политическим причинам. Говоря о запросах об экстрадиции, те же страны дали несколько отказов по политическим мотивам, к ним добавились Германия, Польша, Словакия, Словения, Финляндия и Чехия.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября Генпрокуратура РФ подала иск против британо-нидерландской компании Shell, связанный с проектом «Сахалин-2». В начале 2022 года компания приняла решение выйти из всех российских активов, в том числе и из проекта «Сахалин-2», в котором у них была доля почти 30%.

2 октября Генпрокуратура РФ подала иск к украинским властям и двум американским банкам — The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank — из-за ущерба, причинённого Сбербанку. Надзорное ведомство попросило суд наложить арест на 93,5 млрд рублей на счетах этих американских банков и взыскать с их счетов порядка 34,5 млрд рублей в счёт возмещения замороженных ими средств «МР Банка», в отношении которого Киев ещё в 2022 году принял решение о ликвидации и изъятии имущества.