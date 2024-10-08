Донецк, 8 октября, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России направит 12 млрд рублей на поддержку 164 проектов в сфере промышленности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передаёт Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова.

МИНПРОМТОРГ РФ Антон Алиханов

Министр отметил, что на данный момент региональные фонды развития промышленности выделили деньги 69 проектам новых субъектов Федерации на общую сумму более 3,7 млрд рублей.

«Также в рамках реализации механизма «единой региональной субсидии» воссоединённым субъектам распределены средства федерального бюджета 2024 года в объёме 550,7 млн рублей», — сказал министр.

Эта мера позволит промышленным предприятиям Донбасса и Новороссии возместить до 50% затрат на обновление оборудования, отметил Алиханов.

Он также сообщил, что Донецкий металлургический завод, который является одним из старейших предприятий в Донбассе, возобновит полноценное производство. Полноценный запуск предприятия состоится в 2025 году, а с 2028 года будет открыто производство листового металлопроката.

В интервью «Херсонскому агентству новостей» Алиханов в свою очередь отметил, что восстановление промышленного потенциала новых регионов РФ продолжается при участии как федеральных, так и региональных властей.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что в Донбассе и Новороссии в настоящее время работает более 500 крупных промышленных предприятий. По его словам, с весны 2023 года в новых регионах удалось перезапустить порядка 160 промышленных площадок, которые обеспечили работой 11,5 тыс. человек.