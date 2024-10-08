Киев, 8 октября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Боец ВСУ, проходивший обучение в Польше, привёз на Украину тропический вирус Марбург. Его экстренно госпитализировали в Ужгороде, сообщает 8 октября Telegram-канал Mash.

commission. europa.eu/Dati Bendo

«Африканский смертоносный вирус Марбург обнаружили на Украине. Его привёз военный из Польши, который проходил там обучение перед отправкой на фронт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина провёл несколько месяцев в военном госпитале в Щецине, расположенном у границы с Германией. Общавшихся с ним сослуживцев поместили в карантин.

Ранее вспышку заболевания зафиксировали в немецком Гамбурге, который отделяют от Щецина четыре часа езды. Признаки инфекции проявились у гамбургских студентов-медиков, которые контактировали с африканцами. У молодых людей пошла кровь из глаз и начался понос. Во Франкфурте и Гамбурге после вспышки закрыли вокзалы.

Как заявили немецкие специалисты, вирус поражает кровеносную, пищеварительную и нервную системы, печень, провоцирует развитие тяжёлого геморрагического синдрома. Заболевание может привести к смерти.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об угрозе эпидемии малоизученного тропического вируса Марбург, вспышку которого зафиксировали в Руанде. Случаи заражения подтвердились в семи из 30 регионов этой африканской республики.