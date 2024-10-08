Москва, 8 октября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Авторитет Содружества Независимых Государств (СНГ) как регионального интеграционного объединения укрепляется. Об этом 8 октября на заседании Совета глав стран — участниц СНГ в Москве заявил президент России Владимир Путин.

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«Мы видим, что нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения. Участники содружества действуют исключительно на принципах взаимопонимания, равноправия и добрососедства», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что страны — участницы СНГ успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качества жизни своих граждан.

Как передавало ИА Регнум, открывая заседание совета лидеров СНГ в узком формате, Путин заявил, что участники саммита уделят большое внимание экономике и теме расширения торгово-инвестиционного сотрудничества.

У стран СНГ есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре, отметил также глава российского государства.

В своём выступлении Путин также заявил, что ключевым направлением совместной работы стран СНГ является борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Глава государства добавил, что данной работе способствует налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых ведомств стран — участниц содружества.