Москва, 8 октября, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Споры и размышления о российской идентичности велись многие века. Нынешний конфликт России с Западом вывел дискуссии как в научную, так в повседневную жизнь. Как будет понята учёными и утверждена жизнью наша идентичность, так будет определена политика и законодательство России? На вопросы ИА Регнум ответил Сергей Житенёв — один из организаторов VI Российского культурологического конгресса.

Фото Владимира Станулевича Сергей Житенёв

— В ближайшее время состоится очередной Российский культурологический конгресс. Где он будет проходить и насколько иметь широкое представительство?

— VI Российский культурологический конгресс проводится в этом году с 30 октября по 1 ноября. Впервые он проходит в Москве, раньше все конгрессы проходили только в Санкт-Петербурге. Конгресс 2021 года проходил онлайн из-за пандемии COVID-19. Но даже в дистанционном режиме конгресс показал большой интерес культурологов к представленным докладам и сообщениям, где были подведены итоги работы за несколько лет. Но всё-таки одна из важных задач конгрессов — очное общение культурологов.

В первый день пленарное заседание VI Российского культурологического конгресса будет проходить в Центральном доме учёных Российской академии наук (РАН), на следующий день начнут работу 20 секций в разных районах Москвы. В каждой секции ожидается от 30 до 50 докладчиков и участников. В последний день работы конгресса, 1 ноября, пройдет заключительное пленарное заседание, на котором будут подведены итоги и принята резолюция.

— Конгресс станет дискуссией теоретиков или выйдет на прикладные вопросы?

— Культурологические конгрессы всегда обсуждают фундаментальные вопросы теории и истории культуры. В этом году темой конгресса будет российская идентичность — фундаментальный научный вопрос. Некоторые ученые посвящают свои доклады прикладным и образовательным вопросам в сфере культуры. Но основное количество участников, а их у нас около 400, — ученые, которые выступают по теоретическим вопросам в сфере культуры, но при этом весьма актуальным.

Сегодня коллективный Запад занял позицию отмены русской культуры. В этой ситуации мы должны себя как-то позиционировать. И руководством России поставлена задача «поворота на Восток» — это тема одной из секций, которая будет рассматривать культурные взаимодействия с государствами Азии и Африки.

Мне предстоит выступить на конгрессе с пленарным докладом по теме «Культурный суверенитет и цивилизационная идентичность отечественной культуры как историческая миссия России в системе мирового развития». В современный период глобальной планетарной нестабильности сохранение и развитие суверенной отечественной культуры является одним из оснований стратегической устойчивости России.

Более того, мобилизация отечественного культурного потенциала в период военного противостояния России и Запада стала объективной закономерностью и фактором, который готовит военную и политическую победу нашей страны. Противостояние общечеловеческой культуры и западной антикультуры появилось, как я уже говорил, в ответ на политику отмены российской культуры и других национальных культур. В этой связи основной вопрос современной отечественной культуры заключается в преодолении европоцентризма и навязанной вестернизации в сознании российского общества.

— Значит ли, что конгресс выработает некий формат русской или российской идентичности?

— Русская идентичность является частью российской идентичности. На конгрессе будут обсуждаться вопросы, связанные с личностной идентичностью, идентичностью конкретного народа и всего сообщества, которым является Российская Федерация. Как известно, всего на территории России проживают более 180 народов, и каждый народ является неотделимой и важной частью российского общества.

Вопрос, как сохранить идентичность в условиях глобализации, когда нивелируются национальные культуры, проявления народных традиций, — главный. Как сделать прививку отечественной идентичности от воздействия зарубежных влияний? Причём эти влияния могут быть как положительные, так и отрицательные. Нельзя представлять глобализацию только как зло. Глобализация — объективный и всеобщий планетарный процесс, в котором участвуют народы всего мира. Вопрос в том, как использовать глобализационные процессы во благо российского общества.

Как писал В. Н. Расторгуев, выдающийся русский культуролог, «цивилизационная идентичность, будучи усвоена массовым сознанием, играет сегодня особую роль в формировании политического сознания». А также является идеологическим и культурным основанием современного российского общества, которое должно осознать своё цивилизационное отличие от внешних воздействий, не отрицая их, но и не попадая под их явное или скрытое влияние.

— Объединит ли когда-то конгресс представителей и других стран, ощущающих угрозу современной культурной агрессии?

— Всегда наши культурологические конгрессы проходили с международным участием представителей научных кругов стран — участниц СНГ, европейских и американских ученых, индийских и китайских исследователей. Но при этом надо отметить, что мы собираемся для выработки общих научных подходов, а не объединения культурологов против кого-либо. Перед международным научным сообществом стоит общая задача сбережения национальных культур и изучения процессов и закономерностей наследования культурных ценностей, а также сохранения объектов наследия.

— В истории России были несколько сломов культурной матрицы — реформы Петра I, революция 1917 г. Сейчас мы проходим очередной её слом или возвращаемся на традиционный путь?

— Слом цивилизационной матрицы в России произошел не только в начале XVIII века и в 1917–1920-х гг. XX века, но и также в 1990-х гг. XX века. Нашему обществу вернуться к предыдущим формам культурной деятельности не представляется возможным, да и не нужно. Возможно только дальнейшее развитие нашей отечественной культуры на национальных традициях и с учетом особенностей всех народов, проживающих на территории России. Возврата к прошлому быть не может, речь идёт только о развитии!

Современной моделью культурного развития России является сочетание традиционных ценностей с интенсивным технологическим развитием. Важнейшей задачей является смена элит и удаление из современной общественной жизни образцов чуждых форм прозападной культуры с целью создания российского суверенного цивилизованного пространства. Таким образом, культурный суверенитет и цивилизационная идентичность отечественной культуры становятся в настоящий период главным императивом современной эпохи.

— Поддерживается ли нынешняя суверенизация культуры народом России?

— А о каком народе идёт речь? Есть люди, которые за эти 30 лет были воспитаны на ценностях антироссийских, чаще всего европейских, американских. И эта часть общества другой культурной модели, кроме западной, не принимает. Таких людей не так много, но они есть и было бы неправильно их игнорировать. Хотел бы отметить, что значительная часть из них покинула территорию России за последние двадцать лет, так как видела своё будущее только за рубежом.

С другой стороны, существует большое количество людей, которые за 30 лет идентичность не поменяли, у них по-прежнему остается любовь к Родине, они свою судьбу связывают с судьбой Отечества. Эти две группы основные. И если раньше многие говорили: «Да, может быть компромисс», — то сейчас ясно, что компромисса не будет.

Подход у наших западных противников к традициям и образу жизни народов России, Азии, Африки и так далее, заключается в том, что для них наши культуры являются явлениями второго сорта, развлекательными элементами для туристских поездок — не более. Мы не можем и не желаем согласиться с таким подходом. А самое главное, большая часть наших соотечественников не хотят, чтобы их образ жизни и традиции считали культурой второго сорта.

— Насколько обратимо в сфере культуры влияние Запада на россиян, казалось бы тотальное в 1990-е?

— Почему обязательно Запада? Заимствования могут прийти с Востока, с Юга, отовсюду. Начнем с того, что большая часть населения живет в городах и городская жизнь вырабатывает определенные культурные стереотипы, которые во многом коррелируют с зарубежным образом жизни. Но люди прежде всего хотят жить своей традиционной внутренней жизнью и не ощущать навязывания культурных форм жизни извне.

Идея открытости была мечтой многих поколений, чтобы люди жили по-добрососедски, ездили в гости к соседям, помогали друг другу и ни с кем не воевали и не соперничали. Народы нашей страны уверены, что Россия — великое государство, которое завоевало право быть великим в большом количестве войн и мирном строительстве. И когда нам кто-то приходит и говорит, что вожди были плохие, с царями не везло, и вообще всё было плохо в нашей истории, люди не хотят с этим соглашаться. И у многих учёных и специалистов, да и у простых людей рождается внутренний протест против извращения нашей истории, пренебрежения нашей культурой, нашим пониманием России как великой страны, которая вобрала в себя мудрость и опыт многих народов. Это те вопросы идентичности, о которых мы будем говорить на конгрессе.

— Сограждане, которые считают себя европейцами, но не хотят жить по указке Европы, — это не попытка усидеть на двух стульях?

— В нашей культуре есть Пушкин. Он был европейцем по образованию, но любил русскую жизнь, при этом в Европе ни разу не был. И стал выдающимся выразителем нашей отечественной культуры.

Почему мы все достижения приписываем Европе? Достижения цивилизации — неважно, сделаны они в Европе, Америке или Азии — есть достижения всего человечества. Как можно отказаться от колеса, бумаги, письменности, которую придумали не европейцы? Эти достижения пришли к нам из Азии!

Говорить, что если мы одной ногой стоим в Европе, то поэтому должны себя называть европейцами, — неверный подход. Если люди относят себя к европейской культуре, это не говорит о том, что им нужно жить так, как им велит европейская элита. Мы взяли у Европы всё, что было нужно, и продолжаем жить в России и получать от этого пользу. И не собираемся сливаться с европейцами, как и не собираемся сливаться с китайцами, индийцами, арабами и другими цивилизациями.

— Быть мостом между Западом и Востоком, как когда-то Византия, не лучшая ли позиция для современной России?

— Православие, которое к нам пришло из Византии более тысячи лет назад, является религиозной матрицей, которая создала нашу культуру и стала одним из краеугольных камней российской цивилизации. Традиции, которые были заложены Византийской империей, перешли в Москву, понимавшую себя «Третьим Римом». Во времена царя Федора Иоанновича, сына Ивана Васильевича Грозного, когда решался вопрос о создании патриаршества в Московском царстве, патриарх Константинопольский Иеремия II захотел переехать в Москву. Но Русская Церковь ответила ему отказом и избрала своим предстоятелем святителя Иова, русского человека. Подтвердив тем самым свою самобытность, но признавая себя частью вселенского православия.

Кстати, многовековое соседство с Османской империей и мусульманским востоком в целом тоже повлияло на Московское царство, а затем и на Российскую империю. Внешнее влияние на Россию происходило постоянно, это было неизбежно, но от этого не менялся наш национальный код.

Культурологический конгресс собирается не только для того, чтобы учёные рассказали о своих достижениях и открытиях. Теоретические и прикладные исследования культуры рождают новое понимание того, что происходит в стране и мире. Когда 30 лет назад мои друзья Александр Сергеевич Панарин и Валерий Александрович Расторгуев начали говорить о России как государстве-цивилизации, их далеко не все понимали. Они придумали этот термин. Когда они говорили о цивилизационной идентичности, многие политики не понимали, что это такое, или не хотели понимать. Сейчас многие широко употребляют эти термины-идеологемы. За 30 с лишним лет в культурологию, философию, политологию и общественное сознание вошли эти понятия и стали осознаваться принципиально важными для определения нашего бытия, нашего восприятия действительности. Поэтому свободная дискуссия о фундаментальных теоретических проблемах культуры нашего общества необходима и должна вестись постоянно.

Кто мы, где мы, какова наша идентичность, является ли наша идентичностью любовью к Родине или это просто личное мнение каждого по отношению к той земле, на которой он родился, — это разговор не праздный. Он дает возможность определиться нашему обществу в его стремлении в будущее.

— По вашему мнению, 1991 год был освобождением от коммунистической идеологии или национальной трагедией?

— Трагедия случилась в феврале 1917 г., и все последующие основные события в СССР и России ХХ века были продолжением этой трагедии. И 1991 г. был также продолжением трагедии 1917 г., и, возможно, был неизбежностью. Хотя 1991 г. мог быть разным для России и бывших республик СССР, но его сделали таким под влиянием внешних сил.

В смысле цивилизационной составляющей, это была экспансия Запада в отношении СССР и России. Стране, в которой отсутствовал коммерческий подход к чему-либо, были сразу навязаны формы, в которых люди не были готовы принимать участие. Как и с упавшей на неподготовленную почву культурной вседозволенностью. Это стало испытанием и для государства, и для общества, и для конкретных людей. Хочу кратко отметить, что коммунистическая идеология не должна оцениваться только как синоним чего-то плохого и ужасного. Уверен, что следующие поколения во многом переосмыслят советский опыт и смогут взять из него много хорошего.

— Есть другие варианты развития нашей страны, чем те, что родились в 1991 году?

— В настоящее время как раз происходит поворот в современном российском обществе от политической и социокультурной системы, которая родилась в начале 1990-х гг., к новым формам и вариантам. Процесс небыстрый, хотя современные реалии, особенно технологические, безусловно, ускоряют социокультурную действительность. Сейчас, например, вырисовывается другой вариант — возрождение империи. Может быть, в усеченном варианте. Мы живём в интересное время, потому что рождаются или возрождаются новые формы развития России в изменяющемся мире.

— Насколько эффективно органы власти проводят курс на суверенизацию культуры? Что надо делать, чтобы их работа соответствовала этому курсу?

— Применение термина «власть в культуре» — спорное построение. Как можно творцу, режиссеру или композитору, указать «ставь так, делай так»?! Конечно, пытались в свое время, но… Среди деятелей культуры есть те, кто очень хорошо накормлен западными деньгами, которые новую политику страны и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина восприняли и воспринимают негативно. 30 лет деятелям культуры говорили и платили за одно, а сейчас потребовалось совсем другое.

Прямолинейность в отношении деятелей культуры может привести к перегибу, нельзя же всех, кто не очень понимает, что происходит, и не знает, как на это реагировать, объявлять врагами. При этом деятели культуры не хотят быть людьми, которые действуют по указке сверху. Они хотят, чтобы их не только уважали, но и считались с их непониманием или незнанием.

Надо набраться терпения. С начала СВО прошло всего два с половиной года, за это время и простые люди, и некоторые деятели культуры ещё не очень понимают, что они живут уже в другой стране. Есть люди, которые не могут воспринять изменения и будут в своем творчестве настаивать на сохранении старых приоритетов и стереотипов. А есть люди, которые не поняли, что от них хотят в новой ситуации. Может ли им кто-то помочь? Не знаю. Если человек сам не захочет, он не осознает сложившуюся новую ситуацию. Но я убеждён, что постепенно все придут к осознанию того, что надо работать на отечественные приоритеты.

— Есть мнение, что разрывы между культурами народов, живущих в республиках РФ, и историческими российскими регионами нарастают. Особенно это заметно по республикам Северного Кавказа. Например, Чеченская Республика живет неплохо, имеет федеральные дотации, но это, как никогда, этнически однородная республика, куда русское население практически не вернулось. Как сократить эти разрывы?

— Это не совсем проблема культурной политики, скорее, она относится к межнациональным вопросам. Я думаю, что люди, которые хотят жить и работать в республиках, должны найти своё место в их экономической и общественной жизни. Вот такой пример могу привести. Лет пять назад я был в Махачкале. И на одном из совещаний обсуждался вопрос развития туризма в Дагестане. Представитель правительства сказал: «Мы в Дагестане развивать туризм не будем». Я тогда удивился и спросил: зачем же вы тогда оставили строку в бюджете, по которой вам выделяются деньги на туризм? Он ответил: «Мы будем строить туристские объекты для жителей Дагестана. Но мы против въездного туризма». Сейчас позиция дагестанского руководства в том, чтобы развивать туризм, чтобы в Дагестан приезжали люди разных национальностей и там отдыхали, изменилась. За пять лет произошли кардинальные изменения в сторону развития туристской сферы в Дагестане. Считаю, государство должно создавать ситуацию, когда представителям разных народов будет выгодно и интересно жить и работать вместе с другими.

Русское население будет постепенно в Чечню возвращаться. Я общался с большими чеченскими начальниками, когда года два назад ездил в Чечню. Они прикладывают усилия, чтобы в республику приезжали учителя школ, преподаватели техникумов и высших учебных заведений, инженеры — своих в Чечне не хватает. Трудно идет этот процесс, они сами это признают, но идет.

— Что происходит с культурой США и Европы? Открытие Олимпиады-2024 в Париже показало, что там рвется на свободу бесовщина, идет отрицание христианства. Так кем-то задумано или мы наблюдаем наступление хаоса?

— Уверен, что американская цивилизация — не цивилизация, а цивилизационный прайд, созданный европейской элитой, который всё время экспериментирует в разных социокультурных сферах. Лет 50 назад там зародилась идея о том, что должна прийти новая формация людей, которая отличается от традиционной. И на каком-то этапе большой капитал решил в нее вкладываться. Так стали развиваться движение ЛГБТ, другие движения, связанные с отступлением от принятых моральных норм, в том числе и с извращениями.

Новая извращённая сущность людей, новые антигуманные отношения и псевдорелигиозные культы возводятся в законодательно закрепленную норму в США. Так как Америка с Европой близко связаны культурно и идеологически, эти течения стали проникать в европейское общество, которое пало под напором «новых» идей. Как ни странно, такие проамериканские страны Европы, как Польша, Чехия и Греция, пытаются сохранить свою религиозную идентичность, с трудом это им удаётся делать, но всё-таки они пока пытаются.

США и Западная Европа в настоящее время практически потеряли религиозное население, его очень мало. Это приводит к сатанинским проявлениям, у людей вырабатываться отвращение к традиционной культуре. Отрицательную роль сыграл интернет, через который традиционные формы культуры постоянно шельмуются. Канада, Соединенные Штаты Америки, Великобритания на сегодняшний день балансируют в условиях борьбы культуры и антикультуры, когда свои против своих, очень похоже на предтечу гражданских войн.

— Какой должна быть позиция России — борьба с антикультурой Запада или формирование привлекательного образа будущего своей страны?

— Обязательно необходимо сохранять многонациональное наследие, традиционные ценности и культуру вместе с новыми формами, которые появляются, идти вперёд. Стараться сотрудничать со всеми, кто хочет сотрудничать. Нельзя заниматься самоизоляцией, это неправильно. И мы должны всеми возможными способами противодействовать проявлениям антикультуры, которую навязывают России. Образ России как огромной страны и в то же время малой родины формируется в семье, школе и вузе. Но Родину любят не потому, что она великая, а потому, что лучше неё для человека земли нет!

Это особенно важно в отношении современной российской молодёжи, которая учится в школах и вузах, где новое поколение должны не только хорошо учить, но правильно воспитывать чувства любви к Родине. Культурное конструирование современности и будущего требует не только организации эффективного целевого финансирования, но и подготовки высококвалифицированных кадров в сфере культуры. При этом остро встаёт важнейший вопрос о подготовке «учителей, которые будут учить учителей».

— Нет ощущения, что формирование образа будущего у нас несколько затягивается?

— А его очень непросто создать. Я, наверно, не доживу до создания такого образа. Здесь будут ошибки, шаги не в ту сторону, возвращение к началу и снова поиски, одним словом — большая работа. К сожалению, многие молодые люди не готовы к такой работе, а создание культуры — это работа, которая сопровождает человека всю жизнь.

— Какие задачи в сфере культуры сейчас наиболее актуальные?

— Сохранить то, что есть на сегодняшний день в музеях, театрах, национальных школах хореографии, балета, музыки, фольклора. Если это сохранить, это будет грандиозно. Второе — не бояться новых форм в культуре, искусстве, литературе. Естественно, эти формы должны быть основаны на наших российских интересах и традициях. Но не надо бояться экспериментов. Наша культура должна развиваться, а для этого нужны эксперименты, никуда мы от этого не денемся.

— Приведите примеры.

— Первое — движение реконструкторов, которые воспроизводят то, что было в истории, включает в себя огромное количество людей, которые создают микросреду развития малых и средних городов. Фантастическая штука!

Второе — создание новых форм мультипликации, раскрывающих современную и историческую среду, сказки и т.д. Третье — волонтерское движение по восстановлению храмов и монастырей нужно сохранить обязательно. У людей на всю жизнь останется в памяти, что они спасали святые места.

Но главное — необходимо научить молодёжь учиться любить нашу Родину и её культуру!