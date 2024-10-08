Москва, 8 октября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. ВВП стран, входящих в Содружество Независимых Государств, растёт хорошими темпами, а взаимные торговые связи стран — участниц СНГ крепнут, заявил 8 октября президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Виталий Тимкив

В своём выступлении на саммите СНГ глава государства отметил, что в первые семь месяцев 2024 года, несмотря на волатильность глобальных рынков, товарооборот РФ со странами Содружества вырос на 7,7%.

«На всём пространстве СНГ наблюдается позитивная макроэкономическая и экономическая динамика. Хорошими темпами растёт ВВП участников содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи. Так, например, товарооборот России со странами СНГ только за семь месяцев вырос на 7,7%, несмотря на волатильность глобальных рынков», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее, открывая заседание совета лидеров СНГ в узком формате, президент РФ заявил, что участники саммита уделят большое внимание экономике и теме расширения торгово-инвестиционного сотрудничества.

У стран СНГ есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре, отметил также глава российского государства.

Доля национальных валют стран — членов СНГ при взаимных расчётах превысила 85% и продолжает расти, заявил также президент. Общими усилиями стран СНГ создаются устойчивые и независимые от внешнего влияния финансовые инфраструктуры, подчеркнул он.