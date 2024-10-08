Москва, 8 октября, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по разработке в рамках Содружества независимых государств (СНГ) программы по дерадикализации является крайне своевременной и будет утверждена, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Москве 8 октября.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Весьма своевременной стала и инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о разработке в рамках СНГ программы сотрудничества в области дерадикализации. Исхожу из того, что мы сегодня примем решение об утверждении этой программы», — отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления Путин также назвал ключевые направления совместной работы стран СНГ, к которым относится борьба с терроризмом, экстремизмом и преступностью.

В декабре 2023 года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил о высоком риске проникновения в страны СНГ экстремистов и террористов с Ближнего Востока. Он призвал не упускать из виду проблематику международного терроризма, которая только усиливается на фоне распространения идей религиозного экстремизма.