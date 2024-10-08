Москва, 8 октября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Россия настроена на укрепление сотрудничества со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и считает их стратегическими партнёрами. Об этом 8 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ в Москве.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Для нас страны Содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнёры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что на сотрудничество России со странами СНГ нацелена концепция российского председательства в 2024 году, а также масштабные планы соответствующих мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года Путин отметил, что именно многовековая общая история стран и народов СНГ, а также тесная культурная и духовная взаимосвязь стали прочным фундаментом, на котором строятся интеграционные процессы в рамках организации.