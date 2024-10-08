Москва, 8 октября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Страны — члены Содружества Независимых Государств (СНГ) совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Москве 8 октября.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В 2025 году мы совместно отметим восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне, в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин провёл отдельные встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ходе выступления он также назвал ключевые направления совместной работы стран СНГ, к которым относится борьба с терроризмом, экстремизмом и преступностью.

Российский лидер также заявил, что с радостью бы увидел лидеров стран СНГ на грядущем саммите БРИКС+ в Казани. Саммит пройдёт 22–24 октября.