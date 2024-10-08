Москва, 8 октября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Борьба с терроризмом, экстремизмом и преступностью является ключевым направлением совместной работы стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 8 октября на саммите содружества заявил президент РФ Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Ключевым направлением совместной работы по линии Содружества традиционно является борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что данной работе способствует налаженная оперативное взаимодействие по линии силовых ведомств стран — участниц СНГ.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил о высоком риске проникновения в страны СНГ экстремистов и террористов с Ближнего Востока.

Он сообщил, что американские и британские спецслужбы ищут наёмников для участия в боевых действиях на стороне Киева с упором на подготовку этнических батальонов из представителей государств СНГ.

Он призвал не упускать из виду проблематику международного терроризма, которая только усиливается на фоне распространения идей религиозного экстремизма.