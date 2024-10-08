Серпухов, Московская область, 8 октября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Полиция Серпухова проверяет информацию о женщине, которая привела дочь-квадробера на чипирование и вакцинацию в одну из ветеринарных клиник города. Об этом ИА Регнум сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних.

РИА Новости/Максим Богодвид

7 октября в СМИ появилась информация о том, что в одной из ветеринарных клиник Серпухова женщина устроила скандал из-за отказа врачей оказать услуги по вакцинации от бешенства и чипированию её 12-летней дочери-квадробера. Новость об инциденте заинтересовала правоохранительные органы. Сейчас информацию о происшествии проверяют.

«По данному факту уже проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — объяснили в комиссии по делам несовершеннолетних.

По словам собеседника, пока полицейские не установили, в какой именно ветеринарной клинике Серпухова произошёл случай с квадробером. Журналисты ИА Регнум обзвонили все клиники и ветеринарные кабинеты города, но ни в одной из них не подтвердили данный инцидент. Многие из сотрудников серпуховских ветклиник в разговоре с журналистами высказывали мнения, что история о квадробере, опубликованная в новостях, всего лишь чья-то выдумка.

«Нам сегодня весь день названивают из-за этих новостей, но ни у нас, ни у наших коллег ничего подобного не происходило. Нам тоже интересно, в какой клинике такое могло случиться», — рассказала одна из сотрудниц клиники «Зоодоктор».

«К нам квадроберы не приходили. У нас город небольшой, если бы такое действительно случилось, мне кажется, уже бы все всё знали. Если честно, вся эта история больше похожа на фейк, может, кто-то решил попиариться на актуальной теме», — поделилась администратор «Зоозащиты».

В ближайшее время сотрудники полиции будут опрашивать персонал ветклиник города, а также журналистов, которые сообщили об инциденте.