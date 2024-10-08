Тбилиси, 8 октября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Два альпиниста из России погибли при восхождении на гору Казбек в Грузии, передаёт 8 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

РИА Новости/Антон Подгайко

По предварительной версии, альпинисты погибли при падении с высоты из-за обрыва троса. Их тела доставили вниз на вертолёте.

Трагедия произошла ещё 5 октября. Имена альпинистов пока не разглашаются, идёт расследование.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября на горе Дхаулагири в Непале нашли погибшими пятерых российских альпинистов, которые два дня назад отправились на вершину и пропали. Группа под руководством Александра Душейко утром 6 октября вышла из лагеря, а через несколько часов перестала выходить на связь. Предположительно, находившиеся в связке альпинисты сорвались с высоты 7600 метров и разбились насмерть.

Ещё один участник экспедиции, Валерий Шамало, из-за плохого самочувствия самостоятельно спустился в лагерь на высоте 6100 метров. Его забрали на вертолёте и доставили в госпиталь в Катманду.

Товарищи погибших альпинистов открыли сбор денег на эвакуацию тел. По словам вице-президента Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрия Чернышёва, забрать тела нужно как можно скорее, иначе их может накрыть лавина.