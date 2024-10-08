Москва, 8 октября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил обсудить шаги по расширению партнёрства в различных областях, открывая 8 октября в Москве заседание Совета глав государств СНГ.

РИА Новости/Сергей Карпухин

Он пояснил, что говорит о конкретных шагах во всех областях, от обеспечения общей безопасности до сотрудничества культурной и гуманитарной сферах.

«И, конечно, поговорим о том, что следует предпринять для повышения эффективности содружества и его структур, примем ряд организационных решений», — сказал Путин в ходе заседания в узком составе.

Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ — один из главных приоритетов внешней политики РФ.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента Юрий Ушаков ранее отметил, что саммит СНГ станет кульминацией председательства работы России в организации в 2024 году. После переговоров в узком составе к главам государств присоединятся члены делегаций.

Перед заседанием Путин отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Накануне, в день рождения российского президента, участники саммита собрались на неформальную встречу.