Петропавловск-Камчатский, 8 октября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Камчатский край привлек более 128 млрд рублей частных инвестиций за 2023 год. Новые проекты, в том числе туристические, увеличат количество рабочих мест в регионе, рассказал губернатор региона Владимир Солодов на совещании под председательством зампреда правительства — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Пресс-служба администрации губернатора Камчатского края Совещание под председательством зампреда правительства — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева

«За 2023 год в Камчатский край привлечено 128,2 миллиарда рублей. Прирост инвестиций составил 60% по сравнению с предыдущим годом», — сообщил губернатор. По его словам, приоритетная отрасль для края — это туризм. За прошлый год рост инвестиций в данной сфере составил 53%.

«При этом только за 2023 год построено 17 новых гостиниц, а количество мест размещения увеличилось на 1031 место», — сказал Солодов. Он отметил, что новые проекты должны обеспечить не только количественный прирост, но и качественное изменение туризма, сервиса и всего спектра услуг, которые будут предложены гостям, с расширением сезонности и туристических маршрутов.

Трутнев добавил, что режимами государственной поддержки на Камчатке воспользовались более 250 инвесторов с проектами почти на 300 млрд рублей, уже вложено 106 млрд рублей. По его данным, 79 проектов введены в эксплуатацию, создано более 11 тыс. новых рабочих мест. «Крупнейшим проектом является «Парк «Три Вулкана», строится новый аэропорт, создаются новые туристические комплексы на ТКР «Зеленовские озерки», — перечислил Трутнев.

На Камчатке реализуется в том числе ряд крупных инвестиционных проектов. В частности, на совещании обсуждался проект «Парк «Три вулкана». Инвестор планирует вложить в проект около 67 млрд рублей в период с 2020 год по 2028 год, из которых уже более 3,8 млрд рублей вложено. Основным местом проживания туристов станет курорт «Сопка Горячая». В центре будущего курорта планируется построить шесть гостиниц, рестораны, магазины, 32 км горнолыжных трасс, три канатные дороги, обустроить геотермальную лагуну, конференц-центр и музей, а еще организовать прогулочные маршруты. Проект расположен в радиусе 80 км от аэропорта «Елизово», расположенного вне границ особо охраняемых природных территорий.

В свою очередь, компания «Космос Отель Камчатка» планирует построить пятизвездочный туристско-рекреационный комплекс на территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Комплекс будет состоять из трёх гостиниц, коттеджей, дуплексов на 231 гостевой номер. Для комплекса создадут спа-комплекс, откроют отдельный ресторан, бальнеологический центр и банный комплекс. Объём вложений в проект оценивается в 11,5 млрд рублей.

Компания «Берлога» на ТОР «Камчатка» намерена построить гостиничный пятизвёздочный комплекс с термальным спа-комплексом на территории Елизовского района. Новый объект будет включать 22 номера, ресторан, прогулочные зоны с местами отдыха и рекреационную инфраструктуру. Гостям будут доступны места для парковки личного транспорта и вертолётная площадка.

До конца года также планируется завершить строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» («Елизово»). В строительстве нового аэропортового комплекса аэропорта «Елизово» задействовано несколько подрядчиков. Всего на строительстве объекта работают 1200 человек и 50 единиц спецтехники. Общая строительная готовность составляет 82%.