Москва, 8 октября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Савёловский суд Москвы приговорил бывшего руководителя Главного управления обустройства войск Минобороны РФ Евгения Горбачёва к 5,5 года колонии за хищения при строительстве военных объектов в Арктике.

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«Постановлением Савёловского районного суда города Москвы назначить наказание Горбачеву Е. А. за совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ 5 лет 6 месяцев колонии общего режима», — зачитал судья текст приговора.

Компания занимается строительством жилых, спортивных, культурных, образовательных и других значимых объектов Минобороны РФ. По версии следствия, Горбачёв причастен к хищению порядка 232 млн рублей, которые были направлены для создания радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

15 сентября ИА Регнум передавало, что экс-военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин, фигурант уголовного дела о хищении земель Минобороны общей стоимостью 940 млн рублей, получил условный срок.

Суд назначил Хайруллину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей.