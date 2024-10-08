Нью-Йорк, США, 8 октября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Большинство американцев считают кандидата в президенты США Дональда Трампа сильным лидером, а его оппонента на выборах Камалу Харрис — смешной. Это следует из опроса, проведённого американской газетой New York Times (NYT) совместно с исследовательским институтом Siena College.

© Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Дональд Трамп и Камала Харрис

Опрос провели 29 сентября среди 3385 избирателей. Согласно полученным данным, 49% электората считает Трампа сильным лидером, при этом 43% избирателей назвали Харрис более смешной.

Также результаты показывают, что почти половина опрошенных считают экономическую проблему главной, характеризуя экономику США как бедную и слабую. При этом американские избиратели склоняются к тому, что именно Трамп сможет найти решение данной проблемы.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября на предвыборном митинге в Пенсильвании Дональд Трамп заявил, что США превратились в мире в посмешище и это необходимо изменить. Он также пообещал в случае победы изменить эту ситуацию, создав условия для открытия лучших образовательных учреждений, закрыв границы для нелегальных мигрантов и построив страну, которую можно уважать. Миллиардер Илон Маск также выступил на этом митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Предприниматель предположил, что предстоящие президентские выборы станут самыми важными в истории США, а в случае победы на них кандидата от Демпартии в стране запретят свободу слова и выбора.

За день до этого Трамп также заявил, что с победой Харрис предстоящие выборы в США станут последними. По его словам, республиканцам необходимо победить на предстоящих выборах, иначе США «отправятся к чертям».

Выборы состоятся уже 5 ноября и, по информации телеканала CNN, многие члены Демократической партии США сильно сомневаются в том, что Харрис успеет набрать обороты и занять уверенную позицию за столь короткий срок.