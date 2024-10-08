Москва, 8 октября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Участники саммита СНГ в Москве уделят большое внимание экономике и теме расширения торгово-инвестиционного сотрудничества, сообщил президент России Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики России, сказал Путин, открывая заседание совета лидеров СНГ в узком формате.

«Для нас страны содружества — самые близкие соседи, друзья, стратегические партнёры. И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества. Именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году (в СНГ — Прим. ред.) и масштабный план соответствующих мероприятий», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

У стран СНГ есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре, отметил глава российского государства.

Также в ходе саммита его участники обменяются мнениями и по другим актуальным темам, от обеспечения общей безопасности до сотрудничества в гуманитарной области, добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в день рождения, 7 октября, проведёт неформальную встречу с лидерами, прибывшими в Москву для участия в Совете глав государств СНГ.

Кроме того, на полях саммита состоится и ряд двусторонних встреч, в том числе с президентами Белоруссии и Азербайджана Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, информировала пресс-служба Кремля.