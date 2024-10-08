Москва, 8 октября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании по производству домашних солений, принадлежащей певице Аните Цой, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомлённый источник.

Павел Бедняков/РИА Новости Анита Цой

По этим данным, причиной блокировки стало непредоставление налоговой декларации в должный срок.

Компания была открыта в апреле, а продукция позиционируется как домашние заготовки премиум-класса, созданные по авторским рецептам певицы, напомнил Telegram-канал. Стоимость солений составляет от 590 до 950 рублей за банку.

Как передавало ИА Регнум, в июле ФНС заблокировала счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы). Причиной стала налоговая задолженность в размере 263 тыс. рублей. После её погашения счета Чистяковой-Ионовой были разблокированы.

Также в июле Федеральная служба судебных приставов возбудила в отношении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова исполнительное производство за неуплату налогов. Позднее Нурмагомедов выплатил долг перед ФНС в размере 302 млн рублей.