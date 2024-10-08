Петропавловск-Камчатский, 8 октября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о ходе реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского на совещании под руководством зампреда правительства — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева.

Пресс-служба администрации губернатора Камчатского края Совещание под руководством зампреда правительства — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном ФО Юрия Трутнева

«Три зоны благоустройства будут реализованы в первую очередь: Култучное озеро и его очистка с благоустройством парка вокруг, исторический квартал улицы Красинцев и Никольская Сопка, а также Петропавловская гавань — там уже идёт расчистка, вывоз металлолома и угля», — сказал губернатор. Знаковые объекты на этой территории — это общественно-культурный центр с концертным залом и музей, а также канатная дорога, которая соединит Мишенную сопку с центром города.

По словам Солодова, работы завершат в 2027 году. Он подчеркнул, что с реализацией больших проектов важно показывать, как меняется город к лучшему. В качестве примеров он перечислил самую крупную детскую площадку на Камчатке, пешеходную зону по улице Красинцев и музей, который будет во многом посвящён воинской славе.

До конца этого года власти города завершат работы по благоустройству центральной набережной и сквера на улице Войцешека, отреставрируют объект культурного наследия на улице Красинцев в рамках арт-кластера, а для школы креативных индустрий закупят оборудование. Кроме того, они закончат строительство канализационных очистных сооружений к проектируемому корпусу детской краевой больницы. Также они спроектируют канатную дорогу, корпуса детской краевой больницы, общественного центра, Экотехнопарка, двух канализационных очистных сооружений и пяти канализационных насосных станций.

«Первые результаты есть. Мы только в этом году приступили к реализации мастер-плана. И работы предстоит еще очень много», — сказал Юрий Трутнев.

На сегодняшний день активно идет работа на объектах, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Так, в городе строится автомобильная дорога к Халактырскому пляжу, началось строительство газовой котельной в микрорайоне Северном в рамках проекта «Дальневосточный квартал», ведётся обновление детского оздоровительного лагеря им. Ю. А. Гагарина. В ближайшее время также начнется капитальный ремонт дороги по ул. Ленинской в центре города.

На совещании обсудили и планы до 2027 года. В частности, за счет средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2026 года власти благоустроят Никольскую сопку и построят пять канализационных насосных. До конца 2027 года они построят общественный центр на площади Ленина, гостинично-деловой центр с благоустроенным сквером на территории Петропавловской гавани, рыбный рынок на территории причала Мехзавода и канатную дорогу.