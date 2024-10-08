Москва, 8 октября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потренировался в колке дров, ожидая в Москве начала саммита СНГ. Об этом сообщает 8 октября Telegram-канал «Пул первого».

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Александр Лукашенко

Отмечается, что белорусский лидер размялся перед официальной повесткой, наколов берёзовых дров.

«Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — говорится в сообщении.

Ранее прибывшего в Москву Лукашенко удивил российский дипломат, который обратился к нему со словами «Ваше превосходительство».

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября в Москве состоится заседание Совета глав государств СНГ, которое проведёт российский президент Владимир Путин. Встреча станет кульминацией председательства работы РФ в организации в 2024 году, отмечал помощник главы государства Юрий Ушаков.

До заседания Путин отдельно встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, также в его графике переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Армянский премьер, прибывший на саммит, опубликовал видео с велопрогулкой вдоль Москвы-реки.