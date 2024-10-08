Катманду, 8 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Российского альпиниста Валерия Шамало, который отправился на восхождение горы Дхаулагири в Непале вместе с погибшими товарищами и не стал её покорять, эвакуировали с высоты 6100 м, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на представителя федерации альпинизма Ленинградской области.

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Собеседник агентства сообщил, что Шамало почувствовал себя плохо во время восхождения и спустился в штурмовой лагерь на высоте 7400 м. Там он находился на связи с другими альпинистами, наблюдал их на склоне. А когда они пропали, сообщил об этом в базовый лагерь.

«Он геройски, один, спустился с 7400 до 6100, это было ему тяжело. Долго находился на высоте. Подморозил лёгкие. Утром его эвакуировали вертолётом с высоты 6100», — сказал представитель федерации.

На данный момент россиянин находится в госпитале в Катманду. Его состояние оценивается как удовлетворительное, опасности для жизни нет.

Как передавало ИА Регнум, рано утром 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой покинули высотный лагерь и отправились на штурм вершины Дхаулагири. После этого связь с ними пропала, рассказал организатор экспедиции.

8 октября пятеро российских альпинистов, которые пропали без вести во время восхождения на пик Дхаулагири, были найдены мёртвыми. Вероятной причиной их гибели стал «срыв связки», в результате которого вся группа упала с большой высоты.

При этом в федерации альпинизма Ленинградской области отметили, что альпинисты были опытными спортсменами. У каждого из них было более двухсот восхождений за плечами, включая восхождения на высоту более семи тысяч метров.