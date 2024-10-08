Москва, 8 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. По решению Google приложения «Лаборатории Касперского» для защиты устройств на базе Android удалены из сервиса Google Play, сообщила 8 октября пресс-служба «Лаборатории Касперского»

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение Google основано на запрете правительства США на распространение и продажу продуктов компании, сказано в сообщении.

«Хотя эти ограничения и не имеют юридической силы за пределами США, Google в одностороннем порядке удалил все наши продукты из Google Play», — отметила пресс-служба.

«Лаборатория Касперского» обсуждает ситуацию со всеми вовлеченными сторонами, сказано в сообщении. Приложения, установленные из Google Play на устройства на базе Android, продолжат нормально работать, платные подписки и функции приложений остаются активными, базы угроз обновляются, но обновить приложения или переустановить их из Google Play не получится, отметила пресс-служба. Компания посоветовала загрузить или обновить приложения из мобильных магазинов приложений крупных производителей смартфонов.

Как передавало ИА Регнум, в июне власти США запретили использовать на территории страны программное обеспечение «Лаборатории Касперского». С 29 сентября компании запретили вступать в транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг в сфере кибербезопасности. Американские власти заявили, что применение ПО компании якобы связано с угрозой передачи данных российским властям. В отношении «Лаборатории Касперского» ввели экспортные ограничения и новые требования к лицензированию.

Решение американского правительства в отношении продуктов «Лаборатории Касперского» поспособствует развитию киберпреступности, заявила пресс-служба компании. Клиенты столкнутся с серьёзными сложностями, поскольку им придётся срочно искать замену технологиям, на которые они полагались многие годы, отмечалось в сообщении.

Американские власти санкциями против «Лаборатории Касперского» демонстрируют желание помочь своим компаниями, пытаясь нечестным способом избавиться от сильного конкурента, отмечал занимавший тогда пост посла РФ в США Анатолий Антонов.