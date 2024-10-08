Москва, 8 октября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с велопрогулкой вдоль Москвы-реки.

Кадр из видео

«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде», — сказал Пашинян на видео, опубликованном в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как армянский премьер, в частности, сперва проезжает по Пресненской набережной мимо моста «Багратион», затем продолжает свой путь по Краснопресненской набережной.

Как передавало ИА Регнум, Пашинян прибыл в Москву на саммит СНГ, который проходит 8 октября.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин перед саммитом проведёт две отдельные двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Предполагается обсудить вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном, рассказал Ушаков.

Ранее Путин встретился в Кремле с Алиевым и провёл переговоры.