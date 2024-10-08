Минеральные Воды, Ставропольский край, 8 октября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. В аэропорту Минеральных Вод Ставропольского края сотрудники службы безопасности задержали 24-летнего сотрудника полка специального назначения «Ахмат» Ихсана Ахмадова. У мужчины обнаружили боевой патрон, который, по его словам, он нашёл в лесу и оставил как сувенир, сообщил источник ИА Регнум.

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Ихсан является серебряным призёром чемпионата войск Росгвардии по самбо на Кубок Героя России, а также победителем в ведомственном чемпионате Северо-Кавказского округа по дзюдо. Молодого человека задержали 24 августа, когда он пытался вылететь в Москву.

«На центральном входе в здании аэропорта Минеральные Воды с применением металлоискателя была выявлена сумка защитного цвета. В сумке находился патрон калибра 5,45 мм. У патрона имелась маркировка на гильзе «270/93». С такой маркировкой можно встретить много патронов на Украине. Ахмадов пояснил, что нашел патрон в лесном массиве недалеко от Грозного примерно месяц назад и оставил себе на память в качестве сувенира, без цели сбыта», — сообщил источник.

Правоохранители проводят проверку. В действиях мужчины могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Ему может грозить ограничение свободы на срок до трех лет.