Катманду, 8 октября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Архангельские альпинисты, чьи товарищи сорвались с горы в Непале, открыли сбор денежных средств на эвакуацию тел погибших, сообщил вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышёв в интервью «РИА Новости» 8 октября.

vk.com/Александр Душейко

«Сейчас я держу контакт с ребятами, которые остались в базовом лагере. В результате облёта вертолёта были сделаны фотографии с местом, где лежат тела. Надо их в кратчайшие сроки забрать, иначе их засыплет лавинами. У нас телефоны разрываются. Мы открыли сбор средств, потому что вертолётная компания запросила гигантскую сумму», — сказал он.

По его словам, тела погибших находятся на высоте около 6 тыс. м. Также он рассказал, что один из погибших, Дмитрий Шпилевой, был президентом Федерации альпинизма Архангельской области.

Как передавало ИА Регнум, рано утром 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой покинули высотный лагерь и отправились на штурм вершины. После этого связь с ними пропала, рассказал организатор экспедиции.

Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила в соцсетях, что один из участников экспедиции, Валерий Шамало, из-за плохого самочувствия спустился в лагерь, расположенный на высоте 6100 метров. Его забрали на вертолёте и доставили в госпиталь.

8 октября пятеро российских альпинистов, которые пропали без вести во время восхождения на пик Дхаулагири в Непале, были найдены мёртвыми. Вероятной причиной их гибели стал «срыв связки», в результате которого вся группа упала с большой высоты, сообщила Пиунова.

Также сообщалось, что в Непале не могут поднять из пропасти тела российских альпинистов. Вертолёт не может приземлиться, спасатели собираются спускаться на лебёдке, отмечено в посте.