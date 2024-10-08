Москва, 8 октября, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила 8 октября пресс-служба Кремля.

РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев

В начале открытой части встречи Путин отметил позитивное развитие отношений Москвы и Баку.

«Мы отмечали это ещё во время официального визита в Азербайджан. 4,3 миллиарда долларов — оборот торговый, четыре с лишним миллиарда — наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику. Много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития», — подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что президент перед саммитом СНГ 8 октября проведёт две отдельные двусторонние встречи с Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Предполагается обсудить вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном, рассказал Ушаков.