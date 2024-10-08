Курск, 8 октября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Войска Вооружённых сил Украины (ВСУ) используют боеприпасы с различными отравляющими веществами при атаках в Курской области, сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Павел Львов/РИА Новости

«Два раза были атакованы газом на позициях, с тяжёлыми отравлениями ребята были доставлены», — приводит слова российского бойца «РИА Новости».

Собеседник агентства уточнил, что украинские подразделения применяют для боеприпасов вещества с производными промышленного хлорциана, хлора и фосгена.

7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские вооружённые формирования систематически применяют токсичные химикаты против ВС РФ и мирного населения. По её словам, киевские формирования, в частности, систематически применяют хлор, аммиак, аммиачную селитру, серную кислоту, Би-Зет и хлорпикрин.

В этот же день в пресс-службе следственного комитета сообщили, что СК запросит у Министерства обороны информацию о применении ВСУ химического оружия в Курской области. Полученным сведениям будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовных дел.

Как передавало ИА Регнум, всего было зафиксировано более 400 случаев использования ВСУ химических средств в зоне проведения специальной военной операции, в частности в Донецке, Горловке и Артёмовске.