Москва, 8 октября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Олега Левина новым послом РФ в Омане. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Назначить Левина Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Султанате Оман», — сказано в документе.

Другим указом российский лидер освободил от этой должности Илью Моргунова.

Олег Левин родился в 1962 году. Он вёл дипломатическую деятельность с 1994 года. С 2011 по 2013 год занимал должность советника-посланника посольства России в Йемене. С 2013 по 2015 годы возглавлял отдел в департаменте Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Затем он был советником-посланником посольства РФ в Иордании. В марте 2019 года Левина назначили генеральным консулом России в Эрбиле.

Как передавало ИА Регнум, кандидатура нового посла России в США прорабатывается, его назначат после выполнения всех формальностей, заявил 7 октября помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку и возвращение в Россию прежнего главы дипмиссии. Официальный спикер Кремля отметил, что пока встречи Антонова с президентом России Владимиром Путиным нет в графике.