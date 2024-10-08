Катманду, 8 октября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Тела пяти российских альпинистов, сорвавшихся с горы в Непале, не могут достать из пропасти местные спасатели, сообщил Telegram-канал Mash 8 октября.

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«Тела пяти погибших россиян до сих пор не могут поднять из пропасти — вертолёт не может приземлиться, спасатели собираются спускаться на лебёдке», — отмечено в посте.

Как передавало ИА Регнум, рано утром 6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой покинули высотный лагерь и отправились на штурм вершины. После этого связь с ними пропала, рассказал организатор экспедиции.

Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила в соцсетях, что один из участников экспедиции, Валерий Шамало, из-за плохого самочувствия спустился в лагерь, расположенный на высоте 6100 метров. Его забрали на вертолёте и доставили в госпиталь.

8 октября пятеро российских альпинистов, которые пропали без вести во время восхождения на пик Дхаулагири в Непале, были найдены мёртвыми. Вероятной причиной их гибели стал «срыв связки», в результате которого вся группа упала с большой высоты, сообщила Пиунова.