Москва, 8 октября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал президенту России Владимиру Путину подарок к его дню рождения, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков 8 октября.

РИА Новости/Сергей Гунеев Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Эрдоган специально прислал хороший турецкий подарок перед его вчерашним разговором», — рассказал Ушаков.

Отвечая на вопрос, не выходил ли этот подарок за рамки разрешённых для госслужащих 3 тыс. рублей, представитель Кремля уточнил, что данный презент стоит «чуть больше».

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент Турции тепло поздравил главу российского государства с днём рождения. Кроме того, Путин и Эрдоган подтвердили договорённость о проведении двусторонней встречи в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани, сказано также в сообщении.

В июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с государственным визитом. Российский лидер пообещал приехать в Анкару. 1 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что визит Путина в Турцию готовится давно и осталось согласовать даты. Представитель Кремля отметил, что у Москвы и Анкары есть много тем для обсуждения.

В июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о желании страны присоединиться к БРИКС. Вопрос обсуждался на встрече представителей объединения в Нижнем Новгороде, в которой принимала участие и турецкая делегация. 25 сентября Путин сообщил, что 23 октября в рамках саммита БРИКС в Казани он планирует провести встречу с Эрдоганом.