Вашингтон, 8 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Всего один ядерный взрыв в космосе разрушит всю спутниковую сеть Земли, а шесть таких взрывов полностью уничтожат все аппараты на орбите, заявил глава американского агентства НАСА Билл Нельсон.

TASS /NASA/ZUMA

«Если соперник взорвет ядерную бомбу в космосе, все спутники перестанут передавать информацию. Шесть ядерных взрывов полностью уничтожат эту информацию для всех на Земле», — сообщил Нельсон.

По словам главы НАСА, спутники не защищены от такого типа радиационного излучения. Сейчас на орбите Земли находится около 10 тыс. таких устройств.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября астронавт из США Трейси Дайсон назвала полёты с российскими космонавтами большой честью. 23 сентября Дайсон вернулась с Международной космической станции (МКС) с Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле «Союз МС-25».

В апреле НАСА допустило участие России в лунной программе Artemis. Программа Artemis предполагает три этапа. В рамках первого этапа космический корабль Orion в ноябре 2022 года вышел на дальнюю ретроградную орбиту Луны. Он дважды облетел небесное тело и через две недели вернулся на Землю.

В январе 2024 директор НАСА Билл Нельсон сообщил, что из соображений безопасности второй и третий этапы лунной программы отложили на более поздние сроки. Запуск Artemis II, запланированный на ноябрь этого года, перенесли на сентябрь 2025 года, а Artemis III — на сентябрь 2026 года.