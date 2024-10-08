Москва, 8 октября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Идея выплачивать гражданам России 13-ю пенсию в конце года выглядит популистской, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Павел Лисицын/РИА Новости

«С учётом того, что мы зачастую не получаем 13-ю зарплату, мы не платим 13-е страховые взносы, достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд», — приводит слова депутата Lenta.ru

По словам Бессараб, для реализации соответствующего предложения авторам инициативы необходимо предусмотреть, из каких статей расходов следует выделить средства.

8 октября ИА Регнум передавало, что в Госдуме предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым, кто получает страховую пенсию по старости.

С данной инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По информации «Известий», депутат направил своё предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Согласно документу, доходы по обязательному пенсионному страхованию в текущем году могут составить 10,537 трлн рублей, то есть вырасти на 11,4%. При этом коэффициент утраченного заработка, согласно сведениям Росстата, снизился. То есть сейчас средняя пенсия вчетверо уступает средней зарплате.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции.