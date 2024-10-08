Курск, 8 октября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Российские военные в Курской области взяли в плен разведгруппу ВСУ, состоящую из пяти человек, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник в силовых структурах.

Павел Лисицын/РИА Новости

Издание опубликовало кадры допроса пленных. Один из них заявил, что он родом из Черниговской области и что в ВСУ его мобилизовали насильно.

Взятые в плен заявили, что не хотят возвращаться на Украину, поскольку опасаются, что там их вновь призовут в армию, отправят в зону конфликта, где они и погибнут. Также в ходе допроса пленные призвали бойцов ВСУ складывать оружие.

«Складывайте оружие. Пусть сдаются, хотя бы живыми выйдут все», — заявил один из пленных.

Как передавало ИА Регнум, ранее попавший в российский плен боец ВСУ Ярослав Диденко рассказал, что многие украинские военнослужащие, находящиеся на фронте, готовы повернуть оружие в сторону Киева. Диденко назвал невыносимой обстановку в стране, когда на улицах и в магазинах вылавливают людей, чтобы отправить их на фронт. По словам военнопленного, в ВСУ понимают, что украинским властям конфликт нужен для зарабатывания денег.

Другой украинский военнопленный Николай Тягон, в свою очередь, ранее рассказал, что многие насильно мобилизованные бойцы ВСУ не хотят участвовать в боях и стараются сбежать, как только появится такая возможность.